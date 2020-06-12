مقتل قيادي في الحراك الجنوبي .. برصاص قوة امنية في مديرية دار سعد بعدن (الاسم)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي في الحراك الجنوبي مصرعه صباح اليوم الجمعة برصاص قوة امنية داهمت مديرية دار سعد بعدن. وقال المجلس الاعلى للحراك الجنوبي ان القيادي بسام اشرف مرزح قتل برصاص قوة امنية داهمته في دار سعد. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : الفنانة السعودية أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى شاهد : ظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبحسب المجلس فان مرزح كان بمنزله حينما تعرض لهجوم اودى بحياته. ويذكر ان مرزح قيادي في المجلس الاعلى للحراك من ابناء مديرية المسيمير لحج.

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