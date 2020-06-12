شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : ميليشيات الانتقالي تقوم بحفر الخنادق وبناء المتارس حول العاصمة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر عسكري ، في العاصمة المؤقتة عدن ، لـمحرر "سمابرس" ، الجمعة الموافق 12 يونيو 2020م ، بان ميليشيات المجلس الانتقالي تقوم بحفر الخنادق وبناء المتارس حول المحافظة .

وحسب المصدر ، فان المجلس الانتقالي يتحسب لأي انسحاب لقواته ، من محافظة أبين تحت ضغط الجيش الوطني بعد أنباء عن تعزيزات كبيرة تتدفق للجيش إلى مدينة شقرة.

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