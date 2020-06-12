شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية : تدعوا إلى وزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الموافق 12 يونيو 2020م ، إلى توزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا المستجد ، باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل ، وفقا لوكالة رويترز .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا النهج.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة السعودية أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

شاهد : ظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف غيبريسوس: يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه.

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.