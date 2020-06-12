شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش : تسقط طائرة مسيرة حوثية في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت قوات الجيش الوطني، الجمعة الموافق 12 يونيو 2020م ، الجمعة طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر عسكرية بأن فرق الرصد والاستطلاع التابعة للجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي وفجّرتها أثناء تحليقها في سماء منطقة البرقاء بمديرية خب والشعف.

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وأشارت المصادر إلى أن الطائرة كانت تحاول استهداف المناطق السكنية إلا أن أفراد الجيش تمكنوا من اسقاط الطائرة.

وجدير ذكره أن جماعة الحوثي تلجأ بشكل مستمر إلى استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين بعد تكبدها خسائر فادحة في المعارك التي تخوضها ضد قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.