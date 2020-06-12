اخر المستجدات: الجيش الوطني يحكم سيطرتة ويفرض حصار خانق على اهم معسكرات زنجبار ووساطة قبلية تقضي بتسليم اللواء وخروج افراد المليشيات بأسلحتهم الشخصية بضمان !

قال مصدر ميداني من محافظة أبين اليوم الجمعة لموقع يمني بوست الإخباري أن قوات الجيش الوطني تطبق حصار على احد المعسكرات على تخوم محافظة أبين واضاف المصدر بأن الحصار مازال قائماً إلى الآن وأن هناك وساطة قبلية تقضي بتسليم اللواء وضمان خروج مقاتلي الإنتقالي بأسلحتهم الشخصية

ولم تبت الوساطة القبلية إلى الان بأي قرار من الجيش الوطني الذي مازال محاصر المعسكر منذ الخميس فى زنجبار محافظة أبين

جديد اب برس

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