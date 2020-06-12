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عدن - ياسمين التهامي - السعر الان في صنعاء وعدن يشهد هبوط الى ادنى مستوياتة وسط صمت غريب !
هبط الريال اليمني الى اعلى مستوياته اليوم الجمعة وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة.
وسجل اخر تحديثات اسعار الشراء والبيع حيث جاءت الاسعار بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي:
جديد اب برس
أسعار الصرف في عدن
الدولار الاميركي
شراء: 735
بيع: 738
الريال السعودي
شراء: 193
بيع: 195
اسعار الصرف في صنعاء
الدولار الاميركي
شراء: 622
بيع: 627
الريال السعودي
شراء: 164
بيع: 165
علما ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه
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