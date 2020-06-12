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السعر الان في صنعاء وعدن يشهد هبوط الى ادنى مستوياتة وسط صمت غريب !

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عدن - ياسمين التهامي - السعر الان في صنعاء وعدن يشهد هبوط الى ادنى مستوياتة وسط صمت غريب !

هبط الريال اليمني الى اعلى مستوياته اليوم الجمعة وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة.

وسجل اخر تحديثات اسعار الشراء والبيع حيث جاءت الاسعار بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي:

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أسعار الصرف في عدن

الدولار الاميركي

شراء: 735

بيع: 738

الريال السعودي

شراء: 193

بيع: 195

اسعار الصرف في صنعاء

الدولار الاميركي

شراء: 622

بيع: 627

الريال السعودي

شراء: 164

بيع: 165

علما ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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