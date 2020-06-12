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عدن - ياسمين التهامي - السعر الان في صنعاء وعدن يشهد هبوط الى ادنى مستوياتة وسط صمت غريب !

هبط الريال اليمني الى اعلى مستوياته اليوم الجمعة وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة. وسجل اخر تحديثات اسعار الشراء والبيع حيث جاءت الاسعار بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي: جديد اب برس Advertisements ​

أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 735 بيع: 738 الريال السعودي شراء: 193 بيع: 195 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 622 بيع: 627 الريال السعودي شراء: 164 بيع: 165 علما ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه

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