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عدن - ياسمين التهامي - وردنا " دولة عربية تشهد انقلاب رئاسي .. ووزير الدفاع يصدر هذا الاعلان الرسمي !

ردت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، على تصريحات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حول وجودها في السراي الحكومي غير صحيح.

وقالت عكر، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: بناءً على طلب رئيس الحكومة أنا في السراي للمشاركة في كل اللجان، وكل نواب رؤساء الحكومات السابقين كانوا يقومون بالعمل نفسه.



يأتي ذلك، بعد تصريحات رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، حيث قال إن هناك "انقلابا" في الحكومة الحالية على صلاحيات رئيسها.

جديد اب برس

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وأوضح الحريري أنه "ثمة انقلاب على صلاحيات رئيس الحكومة. رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة ولكن نائبة رئيس الحكومة الحالية، وهي وزيرة الدفاع زينة عكرا، تمارس صلاحياتها من مقر رئاسة الوزراء وهذا أمر مرفوض، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا الحكومية فسنضع أحدا في قصر بعبدا".

وأشار إلى أن "الانهيار الاقتصادي مستمر ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جدا"، مؤكدا أنه لا يريد العودة إلى الحكومة.

يُذكر أن الحريري قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي على إثر تصاعد الحركة الاحتجاجية في البلاد مؤكدا أنه "مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".