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عدن - ياسمين التهامي - الصباح ليلآ مظلمآ في مشهد نادر في اليمن .. الفلكي احمد الجوبي في هذا اليوم (الموعد + السبب)

قال الفلكي اليمني احمد الجوبي في منشور على حائطه بموقع فيسبوك ، اليوم، أنه سيحل الظلام على اليمن يوم الاحد الموافق 2020/6/21م واضاف "من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا". جديد اب برس Advertisements ​ وارجع السبب نتيجة لكسوف الشمس التي ستبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9 دقائق صباحا. ونوه بالقول "في مشهد لا يتكرر الا نادرا إنها ساعة يصير فيها النهار ليلا" .

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