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الصباح ليلآ مظلمآ في مشهد نادر في اليمن .. الفلكي احمد الجوبي في هذا اليوم (الموعد + السبب)

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عدن - ياسمين التهامي - الصباح ليلآ مظلمآ في مشهد نادر في اليمن .. الفلكي احمد الجوبي في هذا اليوم (الموعد + السبب)

قال الفلكي اليمني احمد الجوبي في منشور على حائطه بموقع فيسبوك ، اليوم،  أنه  سيحل الظلام على اليمن يوم الاحد الموافق 2020/6/21م

واضاف "من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا".

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

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وارجع السبب  نتيجة لكسوف الشمس التي ستبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9  دقائق صباحا.

ونوه بالقول  "في مشهد لا يتكرر الا نادرا إنها ساعة يصير فيها النهار ليلا" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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