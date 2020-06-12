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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع جنوني لــ اسعار المواد الغذائية في اسواق اليمن والمواطنون مستائون من زيادة سعر الدقيق والسكر الى هذا السعر !

قالت مصادر يمنية ان اسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل جنوني في السوق اليمنية حيث وصل سعر كيس الدقيق السنابل 50 كيلو 14500ريال . وأوضحت المصادر ل( اب برس ) ان المواطنيين تفاجئوا بإرتفاع السلع حيث وصل سعر دقيق السنابل 50 كيلو 14500ريالبعد ان كان سعره سابقاً 12200ريال وسعر الزيت 20 لتر الى 16 ألف ريال والسكر 21 ألف ريال. جديد اب برس Advertisements ​ واضافة المصادر ان هناك تلاعب بإسعار السلع في السوق اليمنية يشبه التلاعب بالعملة اليمنية وان هناك مخزون كبير لدى التجار من السلع وباسعار قديمة مستغلين ظل غياب الدولة فيما ذكرت مصادر تجارية ان إرتفاع الاسعار اتى من تسعيرة جديدة للشركات . لكن ناشطون طالبوا بالضغط على التجار للبيع في السعر السابق حتى يأتي المنتج بتسعيرته الجديدة وسرعة ضبط التجار المخالفين.

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