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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: 3 محافظات يمنية تتعرض لهجوم غادر وغير متوقع والخسائر كبيرة وفادحة .. تفاصيل !

جتاحت أسراب كبيرة من الجراد أجزاء واسعة من الأراضي الزرعية في عديد محافظات يمنية، وألحقت بالمزارعين خسائر كبيرة بعد أن كانوا معلقين آمالاً عريضة على تلك المحاصيل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي. وفي التفاصيل، اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد، الجمعة 12 يونيو/ حزيران 2020م، مناطق متفرقة في محافظة شبوة،

(شرقي اليمن). وقالت مصادر محلية، إن أسراب الجراد اجتاحت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق حاضنة خليفة والجابية في مديرية عتق، عاصمة المحافظة. وغطت أسراب الجراد الأجواء الزراعية في شبوة، وسط توقعات محلية بقضائها على المحاصيل. وأطلق الأهالي نداء استغاثة للسلطات المختصة بالمحافظة بسرعة مكافحة الجراد قبل أن تنهي محاصيلهم الزراعية. مزارعون محليون بمديريتي دمت وقعطبة بمحافظة الضالع، ومديرية النادرة بمحافظة إب، أفادت بأن اسرابا من الجراد "الأبيض" اجتاحت مطلع الأسبوع مساحات زراعية شاسعة في مناطقهم. وأكدوا أن الجراد حطت على مزارعهم في وادي بناء وأودية مريس وحدة والاعشور وغيرها، وقضت على نسبة كبيرة من المحاصيل. في السياق، ذكرت مصادر محلية بمحافطة لحج، ان اسرابا مماثلة وصلت الخميس إلى مناطق متفرقة من المحافظة.

جديد اب برس

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