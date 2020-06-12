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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان: اصابة 10 مواطنين سعودين بفيروس كورونا والسب الكمامة .. وتابع اخر النتائج لكورونا في المملكة !

تسبب أحد الأشخاص في إصابة 10 من زملائه بكورونا في السعودية بعد أن خالف الإجراءات الوقائية التي نصحت بها، مرارًا، وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وذكرت منصة التوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة “عش بصحة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم أمس الخميس، أن الشخص الذي نقل العدوى إلى زملائه في العمل، ربما قد نقلوا، أيضًا، العدوى بمرض “كوفيد -19” إلى ذويهم.

وأوضحت منصة التوعية الصحية، في سياق حديثها عن إصابة 10 بكورونا في السعودية داخل داخل أحد مراكز العمل، جاء نتيجة أن الشخص الذي أصابهم، نتيجة مخالطتهم لم يردِ الكمامة، ولم يترك المسافة الآمنة التي أوصت بها وزارة الصحة في المملكة.

جديد اب برس

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وأفادت منصة التوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بأن يجري الآن فحص المخالطين للأشخاص الذين أصيبوا في العمل من زميلهم الذي كان مريضا بالفيروس التاجي ولم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار الوباء في المملكة.

شخص يصيب 10 من زملائه بكورونا في السعودية: لم يلبس الكمامة

بواسطة أحمد سعيد آخر تحديث 12/6/2020 - 5:10 م

شخص يصيب 10 من زملائه بكورونا في السعوديةشخص يصيب 10 من زملائه بكورونا في السعودية بسبب عدم ارتداء الكمامة

تسبب أحد الأشخاص في إصابة 10 من زملائه بكورونا في السعودية بعد أن خالف الإجراءات الوقائية التي نصحت بها، مرارًا، وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وذكرت منصة التوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة “عش بصحة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم أمس الخميس، أن الشخص الذي نقل العدوى إلى زملائه في العمل، ربما قد نقلوا، أيضًا، العدوى بمرض “كوفيد -19” إلى ذويهم.

وأوضحت منصة التوعية الصحية، في سياق حديثها عن إصابة 10 بكورونا في السعودية داخل داخل أحد مراكز العمل، جاء نتيجة أن الشخص الذي أصابهم، نتيجة مخالطتهم لم يردِ الكمامة، ولم يترك المسافة الآمنة التي أوصت بها وزارة الصحة في المملكة.

وأفادت منصة التوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بأن يجري الآن فحص المخالطين للأشخاص الذين أصيبوا في العمل من زميلهم الذي كان مريضا بالفيروس التاجي ولم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار الوباء في المملكة.

وفي سياق الحديث عن إصابة 10 أشخاص بكورونا في السعودية بسبب زميلهم، فقد كشفت وزارة الصحة بالمملكة اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 119 ألفًا و942 حالة مصابة، وذلك بعد تسجيل 3921 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة أن آخر مستجدات وباء “كوفيد -19” في المملكة العربية السعودية، بعد تسجيل آخر إحصائيات، جاءت على النحو التالي:

3921 إصابة جديدة.

119 ألفًا و942 حالة إجمالي الإصابات.

36 حالة وفاة جديدة.

893 إجمالي عدد الوفيات.

1010 حالات شفاء جديدة.

81 ألفا و29 حالة إجمالي حالات الشفاء.