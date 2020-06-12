شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة صادرة عن نجل الرئيس هادي قائد قوات الحماية الرئاسية بشأن الانتقالي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 12-06-2020? - آخر تحديث الجمعة 12-6-2020? توجيهات عاجلة صادرة عن نجل الرئيس هادي قائد قوات الحماية الرئاسية بشأن الانتقالي ! أصدر قائد قوات الحماية الرئاسية في اليمن اللواء ناصر عبدربه منصور هادي توجيهات عاجلة بشأن أسرى الانتقالي بيد افراد الجيش الوطني بمحافظة أبين جنوب اليمن . ووجه هادي بمعاملة أسراء الانتقالي كضيوف على الجيش الوطني كما أمر بإكرامهم وحسن معاملتهم جديد اب برس Advertisements ​

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