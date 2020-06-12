شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بالزواج..(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن علاقتها بالرجل والعقدة التي عاشت فيها منذ طفولتها خاصة بعد انفصال والديها منذ كانت في سن التاسعة.

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• صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بالزواج..(شاهد الصور)

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وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها معقدة تمامًا من الرجال منذ طفولتها، ولذا في أفلامها تدعم المرأة في بعض القضايا.

وتابعت، أنها كانت تقول لزملائها دائمًا إنها لن تتزوج، لأن تركيزها في العمل أكثر إلى أن جاء زوجها السابق وارتبطت به، فلكي تقوم بهذه الخطوة بعد 20 عامًا مع شخص فمن الممكن أن تتزوج ثانية ولكنها ترى أنه من الصعب جدًا أن تدخل رجل غريب عليهم.

وأكدت أن فكرة الزواج للمرة الثانية واردة لأنها لا تتوقع خطوتها المقبلة، ومن الممكن أن يتوقع أحد منها شيء وتقوم هي بعكسه تمامًا.