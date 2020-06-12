شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تزوجت أمير كويتي...غادة عبدالرزاق تنشر صوره خليعة برفقة زوجها في شهر العسل (شاهد من هذا الأمير) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمجرد إنتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، سافرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لقضاء شهر العسل برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زينيتا وذلك في مدينة الجونة. وقالت مصادر أن صناع فيلم "حفلة 9" ينتظرون عودة غادة من الجونة لتحديد موعد استئناف تصوير الفيلم والذي تم تصوير عدد من مشاهده قبل فترة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • شاهد الفنانة المثيرة نسرين طافش عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز .."صور" • مذيعة سعودية تظهر اليوم على قناة العربية وتسحر المشاهدين بجمالها الخارق ..(صور) • هل تذكرون العقيد "معتز" نجم مسلسل"باب الحارة" ..شاهدو ماذا فعل تنظيم داعش بزوجته لانها فاتنة الجمال ..(صور) Advertisements • الفنانة "هنا الزاهد" تصدم الجميع بفستان شفاف يكشف مفاتنها ..(شاهد الصور) • صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بالزواج..(شاهد الصور) • تسريب مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو • عاجـــل : وفاة الفنان "تامر حسني" فجر اليوم .. (تفاصيل أولية وطارئة) • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وكانت غادة قد أعلنت عودتها لزوجها الأسبق هيثم زينيتا في شهر رمضان الماضي، عقب الصلح بينهما، بعد أن كانت انفصلت عنه قبل أعوام قليلة، وهيثم هو مدير تصوير مسلسل غادة "سلطانة المعز" والذي عرض في شهر رمضان، وعادت من خلاله غادة لشخصية المرأة الشعبية.

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