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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. خبر رسمي عاجل وهام لكل الطلبة من صنعاء.. هذا ما سيحدث إعتباراً من يوم غد السبت

تبدأ غدا عبر عدد من القنوات والإذاعات الوطنية، فعاليات الأنشطة والدروس التعليمية الصيفية تحت شعار “علم وجهاد”. تهدف الأنشطة والدروس التعليمية الصيفية إلى المساهمة في إيجاد جيل متسلح بالإيمان والعلم، ومواكبة للإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. خبر رسمي عاجل وهام لكل الطلبة من صنعاء.. هذا ما سيحدث إعتباراً من يوم غد السبت يحدث في صنعاء.. نذر حرب شوارع طاحنة لحسم صراع محتدم، "مصادر" وثيقة الإطلاع كشفت أسبابه وأطرافه..؟! (تفاصيل) توجيهات حوثية عاجلة وسرية لمدراء المراكز التعليمية وعقال الحارات وشيوخ المناطق بشأن طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية لتنفيذ هذه الخطة تحت غطاء الاختبارات النهائية ورد للتو.. خبر صاعق للعميد طارق صالح وحدث عسكري مفاجئ لم يتوقعه الجميع.. تفاصيل ورد الآن: السلطات السعودية تعلن عن كارثة حقيقية في الرياض وتصدر تحذير رسمي وعاجل للجميع (فيديو) الشاعرة “شهد الشمري” تكشف جنسية خطيبها الحقيقية بعد انزعاجها من الشائعات! Advertisements ورد الآن: فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين عاجل: لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي يباغت الجميع ويختطف الميسري من داخل سكنه..شاهد الصورة المزرية للميسري بعد اختطافه ( صورة ) عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة ) عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة عاجل:قناة الاخبارية السعودية تقطع كل برامجها وتعلن خبر غير سار اثار مخاوف المغتربين والسعوديين..شاهد بالفيدو حقيقة ماحدث ( فيديو )

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ودعت الإدارة العامة للدورات الصيفية الآباء والأبناء إلى التفاعل مع الأنشطة والدروس الصيفية التي ستعرضها القنوات والإذاعات الوطنية لعدد من المستويات وتبث في الفترة الصباحية وتعاد في الفترة المسائية بعنوان “منازلكم مدارسكم وحاضرون لمواكبتك”. وأوضحت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن برنامج المستوى الأول أساسي لطلاب الصف الرابع والخامس أساسي، سيبث على القناة التعليمية وإذاعة صوت الشعب الساعة 30ر7 حتى العاشرة صباحا ويعاد من الساعة الثانية ظهراً إلى الرابعة عصرا. وأشارت إلى أن برنامج المستوى الثاني أساسي لطلاب الصف السادس الأساسي والصف الخامس أساسي ممن تفوّق منهم بامتياز في المستوى الأول أساسي صيفي، سيبث على قناة سبأ وإذاعة وطن من الثامنة صباحاً ويعاد في الثانية ظهراً. وبينت أن برنامج المستوى الأول متوسط لطلاب الصف السابع فما فوق، وكذا طلاب الصف السادس أساسي ممن تفوّق بامتياز في المستوى الثاني أساسي صيفي، سيبث على قناة الإيمان وإذاعة سام إف إم الساعة العاشرة صباحا، إلى 12 ظهرا ويعاد عند الرابعة عصرا. ووفقا للإدارة العامة للدورات الصيفية سيبث برنامج المستوى الثاني متوسط للناجحين من الصف الأول ثانوي فما فوق والمتفوقين من المستوى الثالث اساسي صيفي، على قناة المسيرة مباشر وإذاعة 21 سبتمبر عند الساعة العاشرة صباحاً، ويعاد عند الرابعة عصراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.