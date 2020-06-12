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صنعاء - ياسمين الخيامي - توجيهات حوثية عاجلة وسرية لمدراء المراكز التعليمية وعقال الحارات وشيوخ المناطق بشأن طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية لتنفيذ هذه الخطة تحت غطاء الاختبارات النهائية

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