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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد قبل قليل .. توجيهات عاجلة صادرة عن قائد قوات الحماية الرئاسية في اليمن اللواء ناصر عبدربه

أصدر قائد قوات الحماية الرئاسية في اليمن اللواء ناصر عبدربه منصور هادي توجيهات عاجلة بشأن أسرى الانتقالي بيد افراد الجيش الوطني بمحافظة أبين جنوب اليمن . ووجه هادي بمعاملة أسراء الانتقالي كضيوف على الجيش الوطني كما أمر بإكرامهم وحسن معاملتهم . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. خبر رسمي عاجل وهام لكل الطلبة من صنعاء.. هذا ما سيحدث إعتباراً من يوم غد السبت يحدث في صنعاء.. نذر حرب شوارع طاحنة لحسم صراع محتدم، "مصادر" وثيقة الإطلاع كشفت أسبابه وأطرافه..؟! (تفاصيل) توجيهات حوثية عاجلة وسرية لمدراء المراكز التعليمية وعقال الحارات وشيوخ المناطق بشأن طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية لتنفيذ هذه الخطة تحت غطاء الاختبارات النهائية ورد للتو.. خبر صاعق للعميد طارق صالح وحدث عسكري مفاجئ لم يتوقعه الجميع.. تفاصيل ورد الآن: السلطات السعودية تعلن عن كارثة حقيقية في الرياض وتصدر تحذير رسمي وعاجل للجميع (فيديو) Advertisements الشاعرة “شهد الشمري” تكشف جنسية خطيبها الحقيقية بعد انزعاجها من الشائعات! ورد الآن: فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين عاجل: لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي يباغت الجميع ويختطف الميسري من داخل سكنه..شاهد الصورة المزرية للميسري بعد اختطافه ( صورة ) عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة ) عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة عاجل:قناة الاخبارية السعودية تقطع كل برامجها وتعلن خبر غير سار اثار مخاوف المغتربين والسعوديين..شاهد بالفيدو حقيقة ماحدث ( فيديو )

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