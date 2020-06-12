شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن: فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين

قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي في منشور على حائطه بالفيسبوك أنه سيحل الظلام على اليمن يوم الأحد الموافق 2020/6/21م.

وأضاف أن ذلك سيبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان.. خبر رسمي عاجل وهام لكل الطلبة من صنعاء.. هذا ما سيحدث إعتباراً من يوم غد السبت

يحدث في صنعاء.. نذر حرب شوارع طاحنة لحسم صراع محتدم، "مصادر" وثيقة الإطلاع كشفت أسبابه وأطرافه..؟! (تفاصيل)

توجيهات حوثية عاجلة وسرية لمدراء المراكز التعليمية وعقال الحارات وشيوخ المناطق بشأن طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية لتنفيذ هذه الخطة تحت غطاء الاختبارات النهائية

ورد للتو.. خبر صاعق للعميد طارق صالح وحدث عسكري مفاجئ لم يتوقعه الجميع.. تفاصيل

ورد الآن: السلطات السعودية تعلن عن كارثة حقيقية في الرياض وتصدر تحذير رسمي وعاجل للجميع (فيديو)

الشاعرة “شهد الشمري” تكشف جنسية خطيبها الحقيقية بعد انزعاجها من الشائعات!

ورد الآن: فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين

عاجل: لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي يباغت الجميع ويختطف الميسري من داخل سكنه..شاهد الصورة المزرية للميسري بعد اختطافه ( صورة )

عاجل: صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة )

عاجل: عيدورس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه السعودية والشرعية ويباغت الجميع بشروط تعجيزية جديدة..شاهد ماهي مطالب الزبيدي وشروطه الجديدة

عاجل:قناة الاخبارية السعودية تقطع كل برامجها وتعلن خبر غير سار اثار مخاوف المغتربين والسعوديين..شاهد بالفيدو حقيقة ماحدث ( فيديو )



عاجل: مقيمة استرالية في الامارات تهز عرش حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ووكلة أمريكية تكشف تفاصيل مخيفة ارعبت كل حكام الامارات

نبتة يمنية رخيصة الثمن وغير مرغوبة بسبب رائحتها الكريهة لكن لها مفعول سحري تجعلك فحل كالثور وتكسبك مناعة تجعل فيروس كورونا لا يقترب منك



وأرجع السبب لكسوف الشمس التي سيبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9 دقائق صباحا.





ونوه بالقول في مشهد لا يتكرر إلا نادرا إنها ساعة يصير فيها النهار ليلا.

من جهتها، أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية أن اليمن والوطن العربي سيشهد خلال الأيام القادمة كسوف للشمس.

كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام

وأصدرت الجمعية جدول تفصيلي اطلع عليه “الميدان اليمني” يتضمن مواقيت الكسوف على المدن اليمنية والعربية.

Advertisements

وقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، مسؤول العلاقات الخارجية بالجمعية، أن الكرة الأرضية ستشهد كسوف حلقي للشمس، يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ، الموافق 21 يونيو/حزيران 2020.

وأوضح أن مسار الكسوف الحلقي سيبدأ من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مرورا باليمن، إلى أن أقصى جنوب شرق السعودية و سلطنة عمان، قبل أن يمر بوسط قارة آسيا متجها إلى اقصى شرق القارة. لافتا إلى أن الكسوف سينتهي في المحيط الهادي.

ونوه إلى أن المناطق التي يغطيها الكسوف الجزئي حول مسار الكسوف الحلقي واسعة جدا، بحيث يغطي الكسوف الجزئي معظم قارة أفريقيا وأجزاء من أوروبا ومعظم قارة آسيا وأجزاء واسعة من المحيط الهندي والمحيط الهادي.

وأكد أن الكسوف الجزئي سيبدأ على اليمن من السواحل الغربية، عند حوالي الساعة 6:53 صباحا، بتوقيت صنعاء، ليغطي اليمن بشكل تدريجي.

وأضاف: في تمام الساعة 7:04 يكون الكسوف قد بدأ على الحدود الشرقية لليمن (تكون حينها بداية الكسوف غطت كامل الأراضي اليمنية).

وأشار إلى أن قرص الشمس سينجلي على السواحل الغربية لليمن عند الساعة 9:28، و ينتهي على الحدود الشرقية وعلى كامل الأراضي اليمنية عند الساعة 9:56 صباحاً.

وستكون نسبة الكسوف على مراكز المدن الرئيسية اليمنية، على النحو التالي:

أمانة العاصمة صنعاء 97%.

عدن 90%.

تعز 94% .

الحديدة 97%.

لحج 91% .

صعدة 92% .

عمران 96% .

حجة 95% .

المحويت 96%.

أبين 90%.

الضالع 93%.

البيضاء 93%.

إب 95%.

ذمار 97%.

ريمة 97%.

شبوة 92%.

مأرب 97%.

الجوف 96%.

سيئون 93%.

المكلا 88%.

الغيضة 88%.

أرخبيل سقطرى 72%.

وحذرت الجمعية الفلكية اليمنية المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف. مؤكدة أن ذلك سيلحق أضرارﺍ كبيرة بالعين.

كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام

كما أصدرت الجمعية جدولا يحدد مواقيت بداية ونهاية الخسوف على جميع المدن الرئيسية اليمنية وأهم المدن العربية.

وأشارت إلى أن موعد الكسوف يوافق بالتقويم الحميري اليمني اليوم الثامن من شهر ذو القياظ و التي تمثل آخر يوم من المعلم الزراعي “طلوع الثور” ليبدأ بعد ذلك المعلم الزراعي طلوع النجمين – الظلم الأول.