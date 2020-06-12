شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة اخلاقية تهز السعودية .. ضبط وافدين جهزا استراحة لممارسة الرذيلة مع عاملات منزليات في الرياض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض السعودية من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بإعداد استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لممارسة أعمال الرذيلة مع عاملات منزليات قاما بإغوائهن ومساعداهن على الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن.
كما تم ضبط 7 رجال آخرين من نفس الجنسية جاءوا لنفس الغرض، و( 8 ) نساء من جنسية آسيوية، و(جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة .
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