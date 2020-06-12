شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الفيديوهات الفاضحة التي تسببت في القبض على "شيري " وابنتها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تصدرت أنباء القبض على سيدة مصرية تدعى "شيري هانم" وابنتها تسمى "زمردة" محركات البحث في مصر لاتهامهما بنشر مقاطع وصور فاضحة. وتم القبض على "شريفة" وشهرتها "شيري هانم" و"نورا" وشهرتها "زمردة" لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ونشرت فيديوهات للمتهمتين تتضمن إعلانهما إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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