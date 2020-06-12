شكرا لقرائتكم خبر عن خبر عااااااجل | ”قناة الجزيرة “ تقطع جميع برامجها وتعلن رسمياً الإستغناء عن واحد من أشهر المذيعين فيها .. تعرف من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٧ مساءً (الخليج 365_متابعات)

في موقف مفاجئ اعلنت شبكة الجزيرة استغناءها عن واحد من ابرز الاعلاميين المتواجديدن فيها حيث أعلنت AJ عربي التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إنهاء تعاقدها مع أحمد الغندور الذي يقدم برنامج "الدحيح".

ونشرت شبكة الجزيرة صورة للدحيح وعلقت قائلة: لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا .. خططنا لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على "كبريت".

Advertisements

وأضافت الشبكة : نعبر عن الامتنان لأحمد الغندور و فريقه ونتمنى له التوفيق والنجاح والتألق لبرنامجه المميز الدحيح.

وعلق أحمد الغندور على القرار قائلا: شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ?? ا?تمنى نكون بسطناكوا، شكراً وا?لى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة ا?ن شاء الله.

وأثار هذا القرار جدلا لأنه يأتي بعد نحو أسبوعين من حملة دشنها نشطاء مصريون على رأسهم الناشط المصري المثير للجدل وائل عباس والتي اتهموا فيها "الغندور" بأنه يسمح لفريق الإعداد الخاص به بسرقة بعض المواد وعرضها في برنامجه.