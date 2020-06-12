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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الجوازات السعودية تعلن عن ترحيل 120 الف مقيم .. تفاصيل حديثة !

أوضحت الجوازات السعودية أنها بدأت بترحيل عشرات آلاف المقيمين من حاملي تأشيرات الخروج والعودة وجزء منهم يحملون تأشيرات خروج نهائي، وذلك منذ إطلاق خدمة تمكن الوافدين من العودة إلى بلادهم بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد جراء تفشي فايروس كورونا. جديد اب برس Advertisements ​ وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن العتيبي، إن عدد حاملي تأشيرات الخروج والعودة الذين استفادوا من المبادرة أكثر من 79 ألف مقيم، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن عدد المستفيدين من حاملي تأشيرات الخروج النهائي بلغ أكثر من 43 ألفاً، أي ما يزيد عن 120 ألف مقيم العدد الإجمالي.

وأوضح أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المديرية من المقيمين حاملي تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتأشيرات الزيارة والسياحة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، يصل إلى 152.8 ألف طلب ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في المبادرة.

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