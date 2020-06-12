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عدن - ياسمين التهامي - وزارة العمل السعودية : رسوم تأشيرة السفر للوافدين وبهذة الشروط .. تفاصيل جديدة !

إتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات لصالح المقيمين والعمالة في مختلف القطاعات والأنشطة، وكان آخرها تسهيل خروج من يريد السفر لبلاده مع توفير كافة إمكانية العودة لهم، وفيما يتعلق بتكلفة السفر، فهي كما ذكر مصدر ستكون غير مكلفة وبنفس تكاليف الخروج الطبيعة مع توفير إمكانية إيصال الوافدين للمطارات ونقلهم بطريقة آمنة لهم وللآخرين. جديد اب برس Advertisements ​ فيما ستقوم المنشآت الصحية المُخصصة بإجراء الكشف الطبي على العمالة ويتم تحديد ذلك لاحقا وسيتم الإعلان عنه قريبا، ونوه إلى أن العميل سيتلقى رسالة بالموافقة المبدئية على طلبه، قبل أن يستكمل الإجراءات المطلوبة لاستكمال الطلب، مبيناً أن المبادرة تتضمن العاملين في المنشآت الحكومية، والعاملين المُسجلين لدى المنشآت والعمالة المنزلية.

بالإضافة لفتح المجال في المطارات أمام الوافدين الذين يرغبون بالخروج النهائي، والحالات الإنسانية، حيث قدمتا الجوازات ووزارة العمل مؤخرا تسهيلات عديدة لخدمة الوافدين وضيوف الرحمن أيضا من المعتمرين والحجاج.

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