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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول سعودي في وزارة الحج والعمرة يصدر البيان الصادر من السلطات السعودية بالتعاون والتشاور مع منظمة الصحة العالمية عن الغاء موسم الحج لهذا العام .. تفاصيل !

قال مسؤول كبیر في وزارة الحج والعمرة السعودیة إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم

الحج لأول مرة منذ تأسیس المملكة عام 1932 ،بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة

بفیروس كورونا المستجد 100 ألف شخص.

وأوضح المسؤول، في تصریحات لصحیفة "فاینانشال تایمز" البریطانیة، إنھ "تمت

دراسة القضیة بعنایة ویجري النظر في سیناریوھات مختلفة. وسیتم اتخاذ قرار رسمي في

غضون أسبوع".

وكانت منظمة الصحة العالمیة قالت، أمس الأول ، إنھا تتشاور مع المملكة العربیة

السعودیة في مسألة تأجیل موسم الحج لھذا العام، موضحة أن "السعودیة لم تتخذ قرارا

بعد بتأجیل موسم الحج".

وأوضحت الدكتورة دالیا سمھوري، مدیرة برنامج التأھب للطوارئ واللوائح الصحیة

الدولیة، في المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاھرة، أن قرار

مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فیروس كورونا المستجد قد یصدر خلال الأیام القلیلة

المقبلة، مشیرة أنھ في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف یراعي شروط صحیة

معینة، وسوف یكون بالتنسیق بین المنظمة العالمیة والمؤسسات السعودیة.

وأكدت سمھوري أن "تخفیف قیود التباعد الاجتماعي في العالم یخصع للعدید من

العوامل منھا اقتصادي ومنھا اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "ھناك عوامل تتعلق بقدرة

الدولة على توفیر مستویات من الرعایة الصحیة". جديد اب برس Advertisements ​

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