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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : طارق صالح .. يصدر بيان ناري ومدوي اليوم الجمعة موجة لجماعة الحوثي الذي وصفهم بالعنصرية .. تفاصيل ونص البيان !

صدرت المقاومة الوطنیة الیوم الجمعة بیانا بشأن قانون المیلیشیا الحوثیة الذي یمنح

الھاشمیین حق الخمس.

و أكد البیان بأن وثیقة الزكاة العنصریة التي أصدرتھا میلیشیات الحوثي تتعارض مع

تشریعات الجمھوریة الیمنیة وتشرعن للتمییز بین أبناء الشعب وتمنح لسلالة بعینھا

امتیازات دون البقیة من خلال فرض لائحة عنصریة تمنحھا الحق في سلب أموالھم

والاستئثار بالثروات تحت مسمى زكاة الخمس في مخالفة واضحة لدستور الجمھوری

وجدد البیان التأكید بأن الملیشیات الحوثیة حركة انقلابیة غیر معترف بھا ولا یحق لھا

المساس بالقوانین الصادرة عن المؤسسات الدستوریة المنتخبة.

نص البیان:

الحمد القائل:

ُ (فأما الزبد فیذھب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرض) صدق الله العظیم

والصلاة والسلام على رسولھ الصادق الأمین

تتابع المقاومة الوطنیة باھتمام وقلق بالغین مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنیة وما

تشھده من أزمات وكوارث إنسانیة، في ظل الفوضى وتسلط الملیشیات الحوثیة العمیلة

لإیران، والتي تدفع بالبلاد إلى مزید من المحارق، وتمارس أبشع جرائم الإبادة بحق ابناء

الشعب الیمني، بجرھم وقوداً لمعاركھا العبثیة وتجویعھم ونھب ممتلكاتھم، وحرمانھم من

أبسط حقوق الحیاة، وتركھم فریسة للأمراض والأوبئة.

لقد أثبتت السنوات التي تسلطت فیھا الملیشیات الحوثیة على رقاب الیمنیین أنھا لا تحمل

مشروعا وطنیا یخدم المجتمع أو یھتم بمصالحھ أو بحیاة أبنائھ، بل مشاریع حقد وضغینة

وھدم، وتستھدف كل شيء لھ علاقة بالیمن وھویتھ وماضیھ وحاضره ومستقبلھ، حیث

عملت وما زالت تعمل على ھدم مؤسسات الدولة وتمزیق المجتمع، وبث سموم الفرقة

والشتات بین قواه ونخبھ.

وفي خضم ھذه الكارثة تمعن الملیشیات الحوثیة في استغفال الیمنیین وتعمد بانتھازیة

قبیحة إلى فرض نصوص تشریعیة غیر دستوریة ، وإصدار لائحة تنظیمیة غیر قانونیة

لقانون الزكاة، لاقتطاع جزء من أموال الشعب الیمني تحت مسمى (الخمس) خصصتھ

لنفسھا ولصوصھا دون وجھ حق، إلا خرافة (استحقاق بني ھاشم) .

إن ھذا السلوك الأرعن الذي انتھجتھ الملیشیات بمحاولة فرض تشریع عنصري، بقدر م

یؤكد نازیة ھذه العصابة وتنكرھا للھویة الیمنیة التي یتساوى فیھا الیمنیون بالحقوق

والواجبات، فإنھ یكشف القناع عن معتقدات عنصریة ظلت تخفیھا وراء شعاراتھا الزائفة،

تدعي من خلالھا انتماءھا للیمن، وتخفي وراءھا كفرھا المطلق بالمواطنة المتساویة،

وتبرر بھا حروبھا العبثیة لخدمة إیران وحوزاتھا العنصریة.

إننا في المقاومة الوطنیة إذ نؤكد بأن وثیقة الزكاة العنصریة التي أصدرتھا میلیشیات

الحوثي تتعارض مع تشریعات الجمھوریة الیمنیة وتشرعن للتمییز بین أبناء الشعب وتمنح

لسلالة بعینھا امتیازات دون البقیة من خلال فرض لائحة عنصریة تمنحھا الحق في سلب

أموالھم والاستئثار بالثروات تحت مسمى زكاة الخمس في مخالفة واضحة لدستور

الجمھوریة الیمنیة الذي أكد على المساواة في الحقوق والواجبات بین كافة المواطنین،

نجدد التأكید بأن الملیشیات الحوثیة حركة إنقلابیة غیر معترف بھا ولا یحق لھا المساس

بالقوانین الصادرة عن المؤسسات الدستوریة المنتخبة.

مھیبین بكافة أبناء شعبنا الیمني العظیم وكل القوى السیاسیة الفاعلة والمنظمات الحقوقیة

المحلیة والعربیة والدولیة وكل الناشطین الى التصدي الحازم لھذا التشریع العنصري

باعتباره وصمة عار في جبین الإنسانیة وانتھاكاً صارخاً للعھود والمواثیق الدولیة

والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مؤكدین بأن محاولات إعادة عجلة التاریخ الى الوراء وتقسیم المجتمع الیمني الواحد

وادعاء الاصطفاء والاحقیة بالحكم ومصادرة الحقوق تحت أي مسمى، قد تجاوزھا شعبنا

في ثورة الـ 26 من سبتمبر المجیدة عام 1962م والذي أكد أول أھدافھا على (التحرر من

الاستبداد والاستعمار ومخلفاتھما، وإقامة حكم جمھوري عادل، وإزالة الفوارق

والامتیازات بین الطبقات).

محذرین من مخطط الملیشیات الذي یھدف إلى نقل التجربة الخمینیة الإیرانیة إلى الیمن

بفرض زكاة "الخمس" كخطوة نحو تطبیق (ولایة الفقیھ) ونسف الجھود التي تبذل لوقف

الحرب وعودة السلام وإنھاء معاناة شعبنا.

إن ھذا التشریع العنصري الخطیر یضع كافة المكونات السیاسیة الیمنیة وكل القوى

الاجتماعیة والفعالیات المختلفة أمام مسؤولیة تاریخیة توجب علیھم التحرك في مختلف

المحافل وفي مقدمة ذلك مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والاتحاد

الأوروبي والمنظمات المعنیة بالدفاع عن حقوق الانسان بإدانة ھذا القانون العنصري،

وإصدار مواقف تؤكد على تعلیق أي حوارات إلى أن تعلن الملیشیات إلغاء ھذه الوثیقة

العنصریة وكل الإجراءات غیر القانونیة التي اتخذتھا منذ اجتیاحھا للعاصمة صنعاء في

سبتمبر 2014م.

إننا في المقاومة الوطنیة ونحن نواجھ ھذه العصابة الإجرامیة العنصریة في میادین

الشرف والبطولة في الساحل الغربي، نحیي أبناء شعبنا الیمني الأحرار في الداخل

والخارج الذین یخوضون معركة مقدسة ضد ھذه الملیشیات العنصریة ونحثھم على المزید

من الاصطفاف لمواجھة ھذه العصابة الاجرامیة وإطفاء نیران الفتنة التي تحاول إشعالھا

داخل المجتمع..

داعین الجمیع إلى مزید من التماسك وتوحید الجھود، لاستكمال معركة تحریر الیمن من

ھذه العصابة الھمجیة العنصریة، التي لم ولن تتوقف عن الفساد والإفساد واللصوصیة

والنھب والتدمیر والإجرام، إلا عندما تلفظ أنفاسھا الأخیرة تحت أقدام الیمنیین أبطال

معركة تحریر الیمن، وما ذلك على الله بعزیز .

(وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون)

صادر عن قیادة المقاومة الوطنیة

12 یونیو 2020م جديد اب برس Advertisements ​

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