شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة اليوم الجمعة بين مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية في نصاب بشبوه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معارك عنيفة اليوم الجمعة بين مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية في نصاب بشبوه !

تابع اخر المستجدات بين الجيش والانتقالي في المنطة الغنية بالنفط بمحافظة شبوة .. تفاصيل !

اندلعت مع بدایة الیوم الجمعة اشتباكات مسلحة بین قوات الأمن ومسلحین یتبعون ملیشیا

المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتیا في مدیریة نصاب بشبوه .

وقالت مصادر محلیة إن الاشتباكات اندلعت عقب نصب ملیشیات تتبع الانتقالي أمس

الخمیس كمینا لحملة أمنیة في مدیریة جردان، كانت تبحث عن مطلوبین أمنیا وادى ذلك

الكمین الى مقتل عبدالرحمن لعكب قائد الحملة وشقیق عبدربھ لعكب قائد القوات الخاصة

بشبوه

وذكرت المصادر أن القوات الأمنیة دفعت بتعزیزات إلى مناطق جردان ونصاب بعد

حادثة أمس والتي أسفرت عن مقتل جندیین.

وكانت قبائل الدولھ العوالق قد اعلنت عن انتھاء مھلتھا التي طالبت بتسلیم قتلة ابنھم

طلال الدیولي العولقي الجندي بالنخبة الشبوانیة على ید القوات الخاصة بشبوه حسب

وصفھم .

وشنت قبائل العوالق ھجوما على المجمع الحكومي بنصاب واعلنت عن محاصرتھ .

ویتھم محافظ شبوة الإمارات بمحاولة تفجیر الأوضاع في المحافظة ودعم عناصر

تخریبیة، في محاولة منھا للسیطرة على المحافظة الغنیة بالنفط وبسط نفوذھا عبر

ملیشیات ما یسمى بالنخبة الشبوانیة جديد اب برس Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معارك عنيفة اليوم الجمعة بين مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية في نصاب بشبوه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.