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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبائل تسيطر على مبنى محلي نصاب بشبوة وتطرد ميليشيا الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أفادت مصادر محلية من محافظة شبوة، أن مقاتلي القبائل، سيطروا اليوم الجمعة، على مبنى المجلس المحلي لمديرية نصاب وطردوا المسلحين التابعين لميليشيا حزب الإصلاح، ذراع الإخوان الذين كانوا يتمركزون فيه .
وذكرت المصادر، أن السيطرة على المبنى جاءت بعد مواجهات تشهدها المديرية منذ يوم أمس على خلفية منع مسلحي الإصلاح فعالية سلمية بإستخدام القوة العسكرية وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين .
وتداول ناشطون جنوبيون، مقاطع فيديو لمقاتلي القبائل وهم يحاصرون المبنى قبل أن يقتحموه ويسيطروا عليه اليوم الجمعة
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