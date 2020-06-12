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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب جنوبي : إنتفاضة شبوة متوقعة لإن فيها رجال لا يرضون بالظلم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
قال الكاتب الجنوبي، ياسر اليافعي، أن انتفاضة شبوة متوقعة، لأن فيها رجال لا يرضون بالظلم والباطل .
وأضاف في تغريدة له بتويتر أن لعكب وبن عديو مجرد أدوات يتم استخدامها لتنفيذ اجندة ليس لشبوة ولا الجنوب علاقة بها .. مشيراً إلى أنهم مزقوا النسيج المجتمعي لأبناء شبوة، وصنعوا لأنفسهم عداوة مع كل القبائل، بسبب جهلهم وطيشهم واليوم يدفعون الثمن .
وتشهد مديريات شبوة إنتفاضة قبلية عارمة على خلفية الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الإخوان بحق أبناءهم منذ سيطرتها على المدينة في أغسطس الماضي .
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