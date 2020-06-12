اليمن تطلع الخارجية الكينية على جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 اطلع القائم بأعمال السفارة اليمنية في كينيا عبدالسلام العواضي، وكيل وزارة الخارجية الكيني توم امولو على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، بحق الشعب اليمني والتي كان اخرها اصدار ما اسموه باللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وما تضمنه من بنود عنصرية يجرمها القانون اليمني والدولي.

Advertisements جاء ذلك خلال إتصال مرئي، اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية . وأكد السفير اليمني ان الحكومة الشرعية تنشد السلام وتدعم كافة الجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل كما نقاش القائم الاعمال موضوع تسهيل حصول التأشيرات لليمنين. فيما اكد المسئول الكيني مساندة بلاده للحكومة الشرعية والجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن.. لافتا الى ان الخارجية الكينية ستنظر في موضوع التأشيرات للمواطنين اليمنين في القريب العاجل.

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