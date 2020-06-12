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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
واصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن عشرات الغارات على مختلف محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية ، مع استمراره ايضاً في خرق اتفاق الحديدة بشكل يدل على تصعيد ملحوظ .
وذكرت مصادر أمنية بمحافظة الحديدة أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 140 خرقاً من بينها تحليق أربع طائرات حربية وأربع طائرات تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية بمديرية التحيتا، واستحدثت خمسة تحصينات قتالية في حيس والجبلية بالإضافة إلى ٢١ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ٩٠ قذيفة و ٧٨ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وقصفت قوى العدوان بأكثر من 15 قذيفة هاون منطقة الجبلية ، و16 قذيفة هاون على منطقة كيلو16 و شارع الخمسين ، و3 قذائف هاون على غرب مدينة حيس .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الخسف وغارتين على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، و13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر وحريب القراميش بمحافظة مأرب.
واستهدف طيران العدوان بثماني غارات منطقة الخانق بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران ، وغارة على مديرية مستبا بمحافظة حجة
وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أربع غارات على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على جبل تويلق في جيزان.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف العدوان يصعد من غاراته ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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