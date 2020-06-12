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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : مدرعات واطقم اماراتية تهاجم فندق "السفبر" بالعاصمة المؤقتة عدن وتخطف عددآ من نزلاءة وتهدد مالك الفندق بتصفيتة اذا تم تسريب فيديو المراقبة .. تفاصيل !

هاجمت مدرعات وأطقم عسكرية إماراتية ، فندقاً بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطفت عدد من نزلاءه، فجر اليوم

وقال مصدر أمني أن قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ، والتي يقودها أوسان العنشلي، نفذت هجوماً غادرا على فندق السفير بمديرية دار سعد واختطفت ثلاثة مواطنين من أبناء عدن من داخله واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر لمراسل " اب برس " بأن تلك القوات هددت مالك الفندق بالتصفية في حالة قام بتسريب مقطع فيديو كاميرا المراقبة الذي رصد الهجوم والاقتحام والاختطاف..

جديد اب برس

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واشار المصدر إلى ان القوات المهاجمة مكونة من أكثر من 20 عنصرا مسلحا وستة اطقم ومدرعتين ، جميعها من الآليات والاسلحة التي قدمتها الإمارات للانتقالي .

وبالتزامن مع هذا الهجوم ، قامت عدة أطقم وعناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، بإقتحام منزل المناضل عبدربه مدرم بمديرية المنصورة ، وأرعبت أطفاله ونسائه .

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق أن منزل المناضل مدرم تعرض للتفتيش والنهب من قبل مسلحي الانتقالي دون أي سبب يذكر .