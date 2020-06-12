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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : تعرف على اخر المستجدات في محافظة أبين بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانتقالي بعد دخول جواس !!

أفادت مصادر ميدانية بمحافظة أبين، بإستمرار المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني ومليشيا " الانتقالي" شرقي مدينة زنجبار والطرية وقرن الكلاسي. وذكرت المصادر لـ " اب برس "، أن المواجهات المتصاعدة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وأوضحت المصادر أن مليشيا الانتقالي دفعت بالعميد ثابت جواس لقيادة المعركة على الرغم أنه كان وسيطا إلى وقت قريب. ولفتت المصادر إلى أن دخول جواس في خط المعركة لم يحدث تغييرا في مجرياتها كما كان مؤملا بل ازدادت تقهقرا، وما تزال تعاني. وكان مسلحون مجهولون، قيادياً سابقاً في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت هاجم مسلحون موالون للانتقالي جنوداً من قوات الجيش في المحافظة؛ وفقا لمصادر محلية. وبينت المصادر ، أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية اغتالوا قائد ما يسمى بقوات الحزام الأمني السابق بمديرية مودية نصر بصير الصالحي، ولاذوا بالفرار. وتصاعدت المواجهات المسلحة بين قوات الجيش، ومليشيا الانتقالي التي قصفت بالمدفعية مواقع الجيش في منطقتي الطرية والكلاسي، ونفذت هجمات واسعة على المنطقتين وتحاول التقدم باتجاه منطقة شقرة الساحلية. وأمس الاربعاء، صدت قوات الجيش، هجوماً واسعاً للانتقالي في وادي سلا وأجبرتها على التراجع بعد اغتنام عدد من آلياتها العسكرية بينها صواريخ حرارية. جديد اب برس Advertisements ​

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