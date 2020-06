شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صلاح يفاجئ جماهير ليفربول بتصرف رائع في محطة الوقود ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صلاح يفاجئ جماهير ليفربول بتصرف رائع في محطة الوقود !

شارك أحد مشجعي ليفربول، عبر حسابه في موقع "تويتر"، موقفا رائعا حصل معه عندما التقى بالصدفة في محطة التزود بالوقود، مع نجم "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0 — Cameron Ford (@cameronKFord) June 10, 2020

جديد اب برس

Advertisements

​

وقال المشجع: "محمد صلاح قام بدفع ثمن الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في محطة ساينس بيري (في مدينة ليفربول)".

وكتب مشجع آخر ويدعى كاميرون فورد: "زميلنا في العمل أرسل لنا هذا (صورة صلاح في محطة الوقود)، صلاح دفع حساب الوقود لكل من تواجد هناك".

Mo Salah just casually paying for everyone’s petrol at Sainsbury’s, Old Swan, in a full @LFC training kit too ???? pic.twitter.com/eNVb0kzZNH

— LFC (@RockyKlopp) June 10, 2020



ويستعد صلاح لخوض أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد توقف المسابقة لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيحل "الريدز" ضيفا ثقيلا على غريمه التقليدي إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري، لحساب المرحة الـ30 من "البريمير ليغ".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري، بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاما، ب