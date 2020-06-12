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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف انقذ حرس الحدود السعودية البحار اليمني .. تفاصيل وصورة !

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية السعودية، في منطقة المدينة المنورة، امس الخميس، بحارا يمنيا، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات البحرية في منطقة عمليات مركز البريكة.

وبحسب المعلومات فقد تلقى برج المراقبة في ميناء الملك فهد الصناعي، من قائد إحدى القاطرات ما يفيد بوجود حالة مرضية لبحار يمني الجنسية على متن القاطرة.

جديد اب برس

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وتوجهت الدورية البحرية من مركز البريكة لموقع القاطرة، على مسافة ميلين بحريين عن المركز، وأخلت المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ونقلته بعدها إلى المركز الصحي.