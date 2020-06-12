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عدن - ياسمين التهامي - لا ترمي الكمامة بعد الان .. شاهد طريقة تعقيم الكمامة لأستخدامها لفترة اطول !

شددت العديد من الدول على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن من الضروري تعقيم الكمامة جيدا قبل إعادة استخدامها.

وهناك عدة طرق لتنظيف الكمامة القماشية كي لا تشكل خطرا على مرتديها.

يرى الأطباءأنه من الأفضل تعقيم كمامات القماش في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، فهذه الحرارة قادرة على قتل الفيروسات وبالتالي الحصول على كمامة آمنة من جديد.



ويُنصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة. وفي حال عدم توفر أقمشة جديدة، يمكنك استخدام، على سبيل المثال، الملاءات القديمة أو القمصان.

جديد اب برس

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ووفقا للمادة المصنوعة منها الكمامة، يمكن وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية للقضاء على الفيروس، أو غليها في قدر مليء بالمياه أو حتى معالجتها بالمكواة. ويشك بعض العلماء في جودة هذه الخطوات، ولكن من جهة أخرى، ينصح بتنظيف الكمامة بأي طريقة ممكنة لقتل الفيروس قبل إعادة استخدامها.