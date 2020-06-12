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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اكثر المناطق خطرآ في جسم الانسان في نقل العدوى !

يحذر الأطباء من لمس بعض المناطق من الجسم، لأن الأيدي من أكثر أجزاء الجسم المغطاة بالجراثيم والتي لها القدرة على نشرها إلى أجزاء حساسة من الجسم وأحياناً يمكنها أيضًا جمع المزيد من الجراثيم التي تنتقل بعد ذلك إلى أشخاص آخرين.

وفيما يلي، نستعرض بعض العادات التي تضر بصحتك وبصحة من حولك وبعض الأجزاء التي عليكِ عدم لمسها على الإطلاق بحسب مجلة "فوشيا".

- الوجه

جديد اب برس

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يقول ماثيو لي عالم الأحياء الدقيقة إن اليدين تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت التي تنتقل إلى فد تنتقل إلى وجهكِ أثناء لمسه ويمكن أن تعمل على سد المسام وتفاقم حب الشباب أو يؤدي إلى التهاب هذه الحبوب وهذا قد يعرض صحتكِ للخطر.

- العيون

تعد العينان من أكثر الأجزاء الحساسة في الجسم وقد يؤدي لمسها إلى إدخال الجراثيم وأحياناً إدخال بعض الجزيئات الدقيقة من الأوساخ عن طريق الخطأ وهذا قد يتسبب بتهيج العين أو حدوث بعض الخدوش في القرنية.

لذلك حاولي عدم لمس عينيكِ إلا بعد أن تقومي بغسل يديك جيدًا وحاولي قدر المستطاع تجنب ملامستهما لأن هذا يتسبب بالمزيد من التجاعيد والهالات السوداء بمرور الوقت.

- الأذن

تعد الأذنان من الداخل منطقة حساسة وحساسة وقابلة للتلف، لذلك عليكِ عدم محاولة إزالة شمع الأذن بعمق.

وهنا يقول ماثيو لي إن الجلد الذي يحيط بقناة الأذن رقيق جدًا، فإذا شعرتي بأي ألم تجنبي لمسها وقومي بزيارة طبيب أنف وأذن وحنجرة لتقييم أي مشاكل وحلها.

- الأنف

يحتوي الجزء الداخلي من الأنف على بكتيريا صحية، فإذا قام الشخص بوضع أصابعه داخل أنفه فقد يتسبب ذلك بإدخال بكتيريا مختلفة وقد تكون ضارة وتسبب الالتهابات.

- سرة البطن

تعد سرة البطن من أقذر أجزاء الجسم وفقًا للمكتبة العامة للعلوم، إذ يقول الدكتور ريتشاردسون إن سرة البطن تحتوي على عدد كبير من البكتيريا، وذلك بسبب عدم قدرة الشخص على تنظيفها بشكل جيد حتى مع الاستحمام، وكذلك شكلها يجعلها تجمع الأوساخ بسهولة، والتي تسبب في بعض الأحيان رائحة قوية.

ويحذر الأطباء من لمس سرة البطن بالأصابع لأن أي جرثومة قد تنتقل إليها تتسبب بالتهابات خطيرة.