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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن : الحكومة اليمنية تصدر بيان هام وعاجل بشأن تقدم المليشيات الانتقالية الى وادي سلا !

القوات الحكومية أي سيطرة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على وادي سلا في محافظة أبين. وذكر بيان للقوات الحكومية أن خسائر فادحة تكبدتها قوات المجلس الانتقالي في ثاني محاولة تقدم فاشلة صوب منطقة وادي سلا. جديد اب برس Advertisements ​ وأضاف أن قوات الانتقالي تكبدت خسائر فادحة اثر محاولة تقدم فاشلة البيان أشار إلى أن القوات الحكومية غنمت اغتنام 3دبابات و6اطقم ومدفعين خلال هذه المواجهات

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