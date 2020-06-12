شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعادت قناة MBCمصر لقطات من حلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج رامز مجنون رسمي التي تم اذاعتها في شهر رمضان الماضي . وتظمن الفيديو ابرز المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري خلال الحلقة التي حققت اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • تسريب مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو • عاجـــل : وفاة الفنان "تامر حسني" فجر اليوم .. (تفاصيل أولية وطارئة) • شاهد الفنانة المثيرة نسرين طافش عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز .."صور" • تسريب صور عارية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد • فيديو فاضح للفنانة ياسمين صبري يكشف عدد علاقتها الجنسية خلال فترة مراهقتها...(شاهد الفيديو) • إيرانية لقبت بأجمل نساء الأرض عام 2015م ، تظهر بصور فاضحة في غرفة نومها..(شاهد الجمال الفارسي) • لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث • الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر في مدينة رابغ السعودية ويرعب المواطنين (شاهدو فيديو واضح جدا للحظة خروج الشيطان للشاطئ) • ظهور صارخ بملابس قصيرة تظهر مفاتنها .. شاهد مذيعة قناة الحزيرة علا الفارس كما لم تشاهدها من قبل .. "صور" Advertisements • ظهور فاضح لابنة الفنانة اصالة نصري وهي بالحمام .. شاهد الصور • السعودية : تعيين هذة الفتاة بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق .. شاهد الصور • شقيقة الفنانة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو اباحي .. شاهد • نجمة مسلسل باب الحارة "شمس الملا " تظهر عارية بين احضان حبيبها .. شاهد صور الفضيحة • هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! • شاهد الحلقة الفاضحة من برنامج رامز مجنون رسمي على قناة MBC .. رامز جلال لم يتمالك نفسه امام هذة الفنانة المصرية واحتضنها من الخلف وسحب من فوقها البنطلون ..شاهد الفيديو • شاهد صور مذهلة من حفل الزفاف الاسطوري للشيخة مريم بنت حاكم دبي محمد بن راشد .. من هو سعيد الحظ الذي تزوج بها !؟ • ما الذي يحدث لجسم الانسان عند تناول الثوم على معدة فارغة ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

وكانت ابرز المواقف المحرجة هو طلب الفنانة ياسمين صبري الذهاب للحمام ، وصياحها بكلمة "احييييه" ، اما المضحك فهو قولها ان رامز جلال افضل نجم بالعالم ، وقولها لزوجها احمد ابو هشيمة انها تكرهه . وكانت قناة MBC قد بثت حلقة الفنانة ياسمين صبري بداية شهر رمضان الماضي ، واحدثت الحلقة نقله نوعية وارتفاع كبير بنسبة المشاهدين للبرنامج الذي استمر حتى تاريخ 27 رمضان .

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