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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تسلم منفذ الوديعة ١٠ الاف شريحة فحص خاصة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
تسلم منفذ الوديعة الحدودي اليوم 10 ألف شريحة فحص خاصة بفيروس كورونا، وفرتها الحكومة لفحص اليمنيين العائدين الى ارض الوطن.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وكيل وزارة الصحة، الدكتور، عبدالرقيب الحيدري أن الحكومة وفرت الكمية لتحسين آلية فحص العائدين إلى الأراضي اليمنية، وفق الإجراءات المتبعة، وتسهيل حركة المواطنين في المنفذ.
من جهته أوضح مدير المنفذ مطلق الصيعري ان الشحنة ستساعد في اجراء الفحوصات للواصلين بطريقة ادق وافضل من الفحص الحراري الذي سيكون متاح امام عودة المغتربين.
وقد أطلع وكيل وزارة الصحة خلال زيارته للمنفذ على الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة في المنفذ، وآلية فحص العائدين إلى اليمن.
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