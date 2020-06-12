ناشط جنوبي يتوقع تحرر مديريات شبوة من الإصلاح قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

عدن - الخليج 365



توقع الناشط الجنوبي أحمد الصالح، تحرر مديريات شبوة من ميليشيا حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، قريباً .

Advertisements

وقال احمد الصالح انه وبعد مواجهات جردان، خاضت مديرية نصاب معركة التحرر من العصابات الإجرامية وعادت الى اهلها بعد طرد قتلة الشهيد طلال بن عريق.

وأضاف أن باقي المديريات ستلتحق قريبا وستلفظ تلك العصابات الدخيلة تحت اي مظلة كانت.

وتشهد مديريات شبوة غليان شعبي واسع بسبب ممارسات وإنتهاكات ميليشيا الإخوان التي سيطرت على المدينة في أغسطس 2019م .