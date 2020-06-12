"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الجمعة 12 يونيو /حزيران 2020: - لجنة بالكونجرس الأمريكي توصي بتصنيف جماعة الحوثي كحركة إرهابية https://www.elyamnelaraby.com/485352 - أطباء بلا حدود: خلال شهر شهدت صنعاء معدل وفيات مرتفع نتيجة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485349 - مقتل وإصابة أربعة مواطنين بحوادث منفصلة في إب وسط فوضى أمنية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/485348 - المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في كيلو 16 وشرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/485347 - فرق المشتركة تفكك عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/485346 - مليشيا الحوثي تجدد قصف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/485345 - 7 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/485331

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