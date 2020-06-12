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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بينها 7 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء أمس، عن آخر مستجدات مستجدات فيروس كورونا.
وأفادت اللجنة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل(31) حالة إصابة جديدة بينها (7) حالات وفاة.
وأضافت، أن الحالات توزعت منها (10) عدن، (14) تعز، منها (5) حالات وفاة، و(7) لحج، منها حالة وفاة.
وتابعت"كما تم تسجيل حالة وفاة معلنة سابقا في الضالع، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى (591)، بينها (136) حالة وفاة، و(23) حالة شفاء".
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