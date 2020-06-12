اليمن.. تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بينها 7 حالات وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

عدن - الخليج 365



أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء أمس، عن آخر مستجدات مستجدات فيروس كورونا.

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وأفادت اللجنة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل(31) حالة إصابة جديدة بينها (7) حالات وفاة.

وأضافت، أن الحالات توزعت منها (10) عدن، (14) تعز، منها (5) حالات وفاة، و(7) لحج، منها حالة وفاة.

وتابعت"كما تم تسجيل حالة وفاة معلنة سابقا في الضالع، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى (591)، بينها (136) حالة وفاة، و(23) حالة شفاء".