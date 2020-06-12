"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020 عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الجمعة، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد السبت الموافق 13 يونيو 2020م للركاب العالقين كالتالي: رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا . رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا.

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