شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقرر مواصلة تقليص قواتها في العراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إتفقت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، مع بغداد على مواصلة تقليص القوات الأمريكية في العراق، وفق الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، لافتة إلى أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضعية القوات الأمريكية المتبقية.

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وأكدت الخارجية الأمريكية، على أنها لا تسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق؛ فيما جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده على مبدأ السيادة ومصلحة العراق أولا ونجح في تحقيق نتائج كبيرة للعراق.

وتم تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق وعدم وجود أي قواعد على أرضه، حيث أن الحوار أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي.