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بالصور.. تفاصيل عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت صور العملية التى قامت به القوات الفرنسية لقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد الملك دروكدال.

 

 

وكانت عملية التصفية قد تمت بعد تلقي القوات الفرنسية معلومات عن تواجد زعيم تنظيم القاعدة في منطقة صحراوية بشمال مالي.

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وقامت أربع مروحيات في يوم 3 يونيو بتحديد الأهداف، حيث أسفرت العملية عن القبض على مسلح واحد، ومقتل 4 آخرين من بينهم دروكدال.

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