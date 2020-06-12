شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. توقف عن تناول ‘‘الإسبرين’’ تمامًا لأنه قد ينهي حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلجأ الكثيرون لتناول الإسبرين، للوقاية من أمراض القلب، لكن دراسة حديثة حذرت الأصحاء من تناوله من تناوله بشكل يومي، لأنه يزيد من مخاطر تعرضهم للنزيف الشديد.

وقام الباحثون - بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" - بمراجعة 67 دراسة ووجدوا أن استخدام الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الأسبرين يوميا يقلل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ورغم ذلك تؤدي الجرعة لارتفاع خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي بنسبة 47% وزيادة خطر النزيف في الجمجمة بنسبة 34%.



وقال الدكتور لي سميث، أستاذ الصحة العامة: "تؤكد الدراسة أنه لا ينبغي على الأصحاء تناول الأسبرين للوقاية من الأمراض وأن تناوله يجب أن يقتصر فقط على المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو جراحة قلب مفتوح".

هناك دراسات تروج لاستخدام الأسبرين يوميا للوقاية من السرطان، وهو ما نفته الدراسة الأخيرة.

وشدد الباحثون على ضرورة الاهتمام بالمخاطر المرتبطة بتناول جرعة يومية من الأسبرين، والمتعلقة بحدوث نزيف بالجسم.

يذكر أن الأسبرين يعد من أكثر الأدوية استخداما في العالم، على الرغم من أنه لم يعد موصى به كعلاج وقائي من العديد من السلطات الصحية.