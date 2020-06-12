شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت هذه العلامة تحت عينيك فأنت مصاب بأمراض القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد انتفاخ الجفنين من أكثر المشاكل انتشارًا خصوصًا لدى كبار السن، ومن يقضون أقاتًا طويلة أمام الشاشات؛ حيث أوضح طبيب عيون، أن وذمة الجفون قد تكون علامة تدل على إصابة الشخص بأمراض مختلفة.

وقال الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون موضحا، "قد تظهر الوذمة عند أشخاص أصحاء، وقد تظهر بسبب أمراض معينة". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف: قد تظهر وذمة الجفون لدى الأشخاص الأصحاء، بسبب النظام الغذائي المعتمد، أو الجوع، أو الارهاق البصري أو الإجهاد أو الأمراض المزمنة وحتى نتيجة تناول كمية كبيرة من الأملاح، وفقا لما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن نوفوستي.

وأكد أنه "في بعض الحالات قد تكون الوذمة من أعراض أمراض خطيرة. أي إذا كان الشخص يلاحظ تورم جفونه بصورة مستمرة، فإن هذا قد يشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. وكقاعدة تشمل هذه الجفن السفلي. وقد تكون إشارة لأمراض الكلى، هذا التورم يرافقه اصفرار لا يزول بعد يوم أو أكثر".