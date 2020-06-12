شكرا لمتابعة خبر عن ورنا الان : صيد ثمين بيد قوات هادي بينها 3 دبابات إماراتية و6 اطقم بسلاحها..والمجلس الانتقالي ينكس العلم الانفصالي بعد تلقيه خبر كارثي من وادي سلا ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة قوات الجيش والأمن، ممثلة بمحوري أبين وعتق، بياناً هاماً، بشأن الأنباء التي تحدثت عن سقوط وادي سلا بيد القوات المتمردة.

وأكدت أن قوات الجيش والأمن سيطرتها الكامل لوادي سلا .

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وذكر البيان الذي تناقلته في وقت متأخر من مساء أمس ، عدد من المواقع الاخبارية، أن خسائر فادحة تكبدتها قوات ما يسمى المجلس الانتقالي في ثاني محاولة تقدم فاشلة صوب وادي سلا.

وأضاف أن قوات الانتقالي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد اثر محاولة تقدم فاشلة يوم الاربعاء.

البيان أشار إلى أن قوات الجيش والأمن غنمت 3دبابات و6اطقم ومدفعين خلال تلك المواجهات.