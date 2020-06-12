شكرا لمتابعة خبر عن الردفاني يكشف عن الطرف الذي يقف وراء تمرد «جواس» والمهمة التي أسندها له بعد تخليه عن شرفه العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القائد العسكري بمحور العند مراد الردفاني، عن وقوف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وراء تمرد قائد المحور اللواء ثابت مثنى جواس، وعن إسناد الانتقالي له مهمة قيادة المعركة في محافظة أبين والتخلي عن شرفه العسكري .

وأكد الردفاني ، أن هناك ضغوطاً مورست على قائد محور وقاعدة العند الجوية اللواء ثابت مثنى جواس من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي - المدعوم إماراتياً - لإشراك ألوية عسكرية محسوبة على الحكومة في المعركة إلى جانب قوات "الانتقالي" في أبين .

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وقال الضابط في محور العند "الردفاني" لـ موقع " العربي الجديد " أن جواس خضع لتلك الضغوط وأصدر توجيهات لجميع أفراد الألوية العسكرية في محور العند، بالحضور الإلزامي إلى قاعدة العند، وهدد من لا يحضر بوقف راتبه وبالفصل من الخدمة العسكرية، خصوصاً وأن صرف رواتب الألوية ومخصصاتها بات بيد المجلس بعدما كانت هذه الأولوية تتسلّم رواتبها ومخصصاتها من الحكومة.

وكان جواس قد نفذ خلال الأيام الماضية زيارات إلى مواقع قوات الانتقالي في جبهات القتال في محافظة أبين وأطلق تصريحات يتوعد فيها بدحر القوات الحكومية كما تم تكليفه من الانتقالي بقيادة معركة ابين .