شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تغريدة "مهران قباطي" التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تغريدة "مهران قباطي" التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي !

نشر العميد مهران قباطي احد قادة ألوية الحماية الرئاسية‏ في عدن تغريدة له في صفحته الشخصية بتويتر قال فيها فليذهب الإصلاح والمؤتمروكل الأحزاب الى الجحيم نحن لا ندافع عن جماعة أوحزب كلا والله. جديد اب برس Advertisements ​ واضاف قباطي نحن ندافع عن وطن خذله القريب والبعيد وتكالب عليه العدو والصديق وطن طمع به الطامعون وعبث فيه العابثون وطن كبلوه بالسلاسل والأغلال. واختتم بالقول لكن بإذن الله ستنكسر تلك القيود وسيبزغ نور الفجر مهما طال الظلام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تغريدة "مهران قباطي" التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.